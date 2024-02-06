У Києві повідомили про кишкову інфекцію у гостей готелю, на лікуванні вже 6 людей - Центр контролю хвороб

У Києві серед гостей одного з готелів повідомили про захворювання на гостру кишкову інфекцію, наразі відомо про шістьох хворих на лікуванні в медичних закладах столиці, повідомили у ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" у Facebook 5 лютого, пише УНН.

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"05 лютого до ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" надійшло екстрене повідомлення про захворювання на гостру кишкову інфекцією серед гостей одного з готелів міста Києва. Наразі шестеро хворих звернулись за медичною допомогою та перебувають на лікуванні в медичних закладах столиці", - ідеться у повідомленні Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

Лікарями та фахівцями Центру, як зазначається, проводяться необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України", як вказано, проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання. Розпочато епідеміологічне розслідування.

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