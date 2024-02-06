В Киеве сообщили о кишечной инфекции у гостей отеля, на лечении уже 6 человек - Центр контроля болезней

В Киеве среди гостей одного из отелей сообщили о заболевании острой кишечной инфекцией, сейчас известно о шести больных на лечении в медицинских учреждениях столицы, сообщили в ГУ "Киевский городской ЦКПХ Минздрава" в Facebook 5 февраля, пишет УНН.

Детали

"05 февраля в ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ" поступило экстренное сообщение о заболевании острой кишечной инфекцией среди гостей одного из отелей города Киева. Сейчас шестеро больных обратились за медицинской помощью и находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы", - говорится в сообщении Киевского городского центра контроля и профилактики болезней.

Врачами и специалистами Центра, как отмечается, проводятся необходимые бактериологические обследования на кишечную группу инфекций.

ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины", как указано, проинформировала ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование.

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