Глава Минздрава рассказал о подготовке Украины к возможным пандемиям инфекционных болезней, в том числе и болезни Х

Учреждениям здравоохранения удалось обеспечить кадровый ресурс, улучшить материально-техническую базу и запустить глобальное партнерство, которое позволяет быть готовыми к любым возможным пандемиям инфекционных болезней, в том числе и болезни Х.

Об этом рассказал во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

Детали

Ляшко рассказал, что на 77 Ассамблее Всемирной организации здравоохранения, которая состоится в конце мая, потенциально страны смогут рассмотреть новое пандемическое соглашение, которое урегулирует механизмы, как работать когда возникнет потенциальная пандемия Х.

Сейчас все готовят свои системы здравоохранения к потенциально возможной новой пандемии, эпидемии или всплеску той или иной инфекционной болезни", - сказал Ляшко. Он подчеркнул, что Украина не отличается от других стран, а также делает определенные вещи, чтобы эта система в стране сработала. "Мы определили для себя три компонента, которые являются ключевыми в готовности. Это люди, это сильная лабораторная сеть и это глобальное партнерство. Что касается людей, то за последние три года мы реорганизовали сеть центров контроля профилактики болезней - добавил Ляшко.

Министр добавил, что Украина финансирует на реагирование возможной пандемии учреждения здравоохранения.

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В 2023 году 193 учреждения здравоохранения получили дополнительный пакет от Национальной службы здоровья Украины, который называется "готовность к реагированию на эпидемии или вспышки инфекционных болезней". Мы потратили на эту готовность 2 млрд 385 млн гривен. Требования предусматривают, что здесь финансируются специалисты, которым необходимо проходить соответствующие тренинги, обустраиваться реанимационные отделения, закупаться необходимое оборудование - сказал Ляшко.

Кроме того, по его словам, на базе этих учреждений формируется запас так называемой "медицинской корзины", в которую входят соответствующие лекарственные средства, что позволяет во время пандемии, эпидемии или всплеска той или иной инфекционной болезни быть готовыми моментально реагировать.

Обеспечили кадровый ресурс, улучшили материально-техническую базу и запустили глобальное партнерство, которое позволяет быть готовыми (к возможным пандемиям)" - сказал Ляшко.

Глава Минздрава также рассказал, что пандемия Х это может быть любая болезнь, которая может появиться внезапно и привести к тому, что было во время коронавируса.

Напомним,

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул важность подготовки к новой "болезни X", выразив надежду, что страны достигнут Пандемического договора к маю этого года.