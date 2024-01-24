Глава Минздрава рассказал о подготовке Украины к возможным пандемиям инфекционных болезней, в том числе и болезни Х
Киев • УНН
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна готова к возможным пандемиям, включая "болезнь Х".
Учреждениям здравоохранения удалось обеспечить кадровый ресурс, улучшить материально-техническую базу и запустить глобальное партнерство, которое позволяет быть готовыми к любым возможным пандемиям инфекционных болезней, в том числе и болезни Х.
Об этом рассказал во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.
Детали
Ляшко рассказал, что на 77 Ассамблее Всемирной организации здравоохранения, которая состоится в конце мая, потенциально страны смогут рассмотреть новое пандемическое соглашение, которое урегулирует механизмы, как работать когда возникнет потенциальная пандемия Х.
Сейчас все готовят свои системы здравоохранения к потенциально возможной новой пандемии, эпидемии или всплеску той или иной инфекционной болезни", - сказал Ляшко. Он подчеркнул, что Украина не отличается от других стран, а также делает определенные вещи, чтобы эта система в стране сработала. "Мы определили для себя три компонента, которые являются ключевыми в готовности. Это люди, это сильная лабораторная сеть и это глобальное партнерство. Что касается людей, то за последние три года мы реорганизовали сеть центров контроля профилактики болезней
Министр добавил, что Украина финансирует на реагирование возможной пандемии учреждения здравоохранения.
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В 2023 году 193 учреждения здравоохранения получили дополнительный пакет от Национальной службы здоровья Украины, который называется "готовность к реагированию на эпидемии или вспышки инфекционных болезней". Мы потратили на эту готовность 2 млрд 385 млн гривен. Требования предусматривают, что здесь финансируются специалисты, которым необходимо проходить соответствующие тренинги, обустраиваться реанимационные отделения, закупаться необходимое оборудование
Кроме того, по его словам, на базе этих учреждений формируется запас так называемой "медицинской корзины", в которую входят соответствующие лекарственные средства, что позволяет во время пандемии, эпидемии или всплеска той или иной инфекционной болезни быть готовыми моментально реагировать.
Обеспечили кадровый ресурс, улучшили материально-техническую базу и запустили глобальное партнерство, которое позволяет быть готовыми (к возможным пандемиям)"
Глава Минздрава также рассказал, что пандемия Х это может быть любая болезнь, которая может появиться внезапно и привести к тому, что было во время коронавируса.
Напомним,
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул важность подготовки к новой "болезни X", выразив надежду, что страны достигнут Пандемического договора к маю этого года.
Глава Минздрава рассказал о подготовке Украины к возможным пандемиям инфекционных болезней, в том числе и болезни Х
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна готова к возможным пандемиям, включая "болезнь Х".
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