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Очільник МОЗ розповів про підготовку України до можливих пандемій інфекційних хвороб, в тому числі і хвороби Х

Очільник МОЗ розповів про підготовку України до можливих пандемій інфекційних хвороб, в тому числі і хвороби Х

Київ • УНН

 • 22959 перегляди

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що країна готова до можливих пандемій, включаючи "хворобу Х". Готовність обумовлена, в тому числі, покращенням у глобальному партнерстві.

Закладам охорони здоров’я вдалось забезпечити кадровий ресурс, покращити матеріально-технічну базу і запустити глобальне партнерство, яке дозволяє бути готовими до будь-яких можливих пандемій інфекційних хвороб, в тому числі і хвороби Х.

Про це розповів під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає УНН.

Деталі

Ляшко розповів, що на 77 Асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка відбудеться наприкінці травня, потенційно країни зможуть розглянути нова пандемічну угоду, яка врегулює механізми, як працювати коли виникне потенційна пандемія Х.

Зараз всі готують свої системи охорони здоров’я до потенційно можливої нової пандемії, епідемії або сплеску тією чи іншої інфекційної хвороби", - сказав Ляшко. Він наголосив, що Україна не відрізняється від інших країн, а також робить певні речі, щоб ця система в країні спрацювала. "Ми визначили для себе три компоненти, які є ключовими в готовності. Це люди, це сильна лабораторна мережа і це глобальне партнерство. Щодо людей, то за останні три року ми реорганізували мережу центрів контролю профілактики хвороб

- додав Ляшко.

Міністр додав, що Україна фінансує на реагування можливої пандемії заклади охорони здоров’я.

Збірне поняття можливої патології - Голубовська про "хворобу Х"18.01.24, 10:19 • 24992 перегляди

У 2023 році 193 заклади охорони здоров’я отримали додатковий пакет від Національної служби здоров’я України, який називається "готовність до реагування на епідемії або спалахи інфекційних хвороб". Ми витратили на цю готовність 2 млрд 385 млн гривень. Вимоги передбачають, що тут фінансуються спеціалісти, яким необхідно проходити відповідні тренінги, облаштовуватися реанімаційні відділення, закуповуватися необхідне обладнання

- сказав Ляшко.

Окрім того, за його словами, на базі цих закладів формується запас так званого "медичного кошика", до якого входять відповідні лікарські засоби, що дозволяє під час пандемії, епідемії або сплеску тією чи іншої інфекційної хвороби бути готовими моментально реагувати.

Забезпечили кадровий ресурс, покращили матеріально-технічну базу і запустили глобальне партнерство, яке дозволяє бути готовими (до можливих пандемій)"

- сказав Ляшко. 

Очільник МОЗ також розповів, що пандемія Х це може бути будь-яка хвороба, яка може з’явитися раптово і призвести до того, що було під час коронавірусу.

Нагадаємо

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус наголосив на важливості підготовки до нової "хвороби X", висловивши сподівання, що країни досягнуть Пандемічного договору до травня цього року. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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