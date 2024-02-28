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У Хмельницькій області спалах кишкової інфекції: захворіли 12 людей, які куштували "Цезар"

Київ • УНН

 • 25728 перегляди

12 людей, які їли салат "Цезар" у місцевому закладі громадського харчування у Хмельницькій області, захворіли на кишкову інфекцію.

У Хмельницькій області спалах кишкової інфекції: захворіли 12 людей, які куштували "Цезар"

У Хмельницькій області стався спалах кишкової інфекції серед дорослих. Захворіли 12 людей, які відвідували один з місцевих закладів громадського харчування та куштували там салат "Цезар". Про це повідомляє центр громадського здоров’я МОЗ, передає УНН.

На сьогодні 10 хворих госпіталізовані до медичних закладів, вони перебувають у стані середньої важкості. Двоє людей від госпіталізації відмовились та перебувають на амбулаторному лікуванні. Усі постраждалі пов’язують своє захворювання зі вживанням салату "Цезар", лабораторні дослідження тривають.

– повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

Деталі

Зазначається, що у всіх хворих спостерігалась підвищена температура, нудота, багаторазова блювота та діарея.

Фахівці Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб розпочали епідеміологічне розслідування цього спалаху. Зокрема вони вже провели бактеріологічне обстеження, відібрали проби харчових продуктів, води та змивів.

Також організоване медичне спостереження за контактними особами у домашніх осередках усіх потерпілих.

Очільник МОЗ розповів про підготовку України до можливих пандемій інфекційних хвороб, в тому числі і хвороби Х24.01.24, 16:55 • 22963 перегляди

Додатково

У МОЗ нагадали, що гострі кишкові інфекції є контактним захворюванням, яке передається через вживання зараженої їжі та води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

Медики також зауважили, що уникнути гострих кишкових інфекцій допоможе виконання простих правил:

·        дотримуйтесь гігієни рук;

·        мийте їжу під проточною водою;

·        термічно обробляйте їжу;

·        не купуйте соленої та вʼяленої риби на стихійних ринках;

·        не купуйте готову їжу в місцях, де неналежно зберігають продукти;

·        зберігайте в холодильнику сирі продукти та приготовлену їжу окремо;

·        висушуйте посуд після його миття;

·        кип’ятіть воду, якщо маєте сумніви в її якості.

Нагадаємо

На початку лютого у Києві гості одного зі столичних готелей повідомили про захворювання на гостру кишкову інфекцію. За даними ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" до лікарень тоді потрапили щонайменше шість людей.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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