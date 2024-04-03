Возраст является движущей силой изменений движения звезд в галактиках - исследование

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  5542 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  44229 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  120582 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  124403 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  122933 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  113739 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  75700 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  100081 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119975 просмотра

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27 марта 2024, 10:45  •  453877 просмотра

Возраст является движущей силой изменений движения звезд в галактиках - исследование

Новое исследование показало, что склонность звезд к хаотическому движению в галактиках в значительной степени связана с возрастом галактики, причем более старые галактики со временем демонстрируют более хаотичные звездные орбиты.

Технологии •   •  4136 просмотра
Возраст является движущей силой изменений движения звезд в галактиках - исследование

Из-за непогоды отключения света в 7 областях, Харьков на графиках - Минэнерго

Из-за непогоды обесточены 337 населенных пунктов в 7 областях Украины, дефицита электроэнергии не ожидается.

Общество •   •  6249 просмотра
Из-за непогоды отключения света в 7 областях, Харьков на графиках - Минэнерго

На Харьковщине задержали брата с сестрой, которые хотели взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ

Брат и сестра задержаны в Харьковской области за разведку железнодорожных путей, чтобы помочь российским силам спланировать диверсии против украинских поездов поставки оружия.

Война •   •  5371 просмотра
На Харьковщине задержали брата с сестрой, которые хотели взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ

В Хмельницкой области сегодня сбили один из вражеских "шахедов" - ОВА

Сегодня утром украинские силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник "Шахед" в Хмельницкой области во время воздушной атаки, жертв и разрушений среди гражданского населения не зафиксировано.

Война •   •  8068 просмотра
В Хмельницкой области сегодня сбили один из вражеских "шахедов" - ОВА

В Воздушных силах не исключают применения авиации с территории беларуси

Воздушные силы Вооруженных сил Украины не исключают, что беларусь может позволить российской авиации использовать свою территорию для потенциальных ударов по Украине.

Война •   •  10285 просмотра
В Воздушных силах не исключают применения авиации с территории беларуси

Агенты "АТЕШ" разведали остатки кораблей чф рф в новороссийске, обнаружили грузовые суда в Цемесской бухте

россия перебросила много военных кораблей из временно оккупированного Крыма в Новороссийск и усилила этот район системами противовоздушной обороны, отмечают агенты "АТЕШ".

Война •   •  12641 просмотра
Агенты "АТЕШ" разведали остатки кораблей чф рф в новороссийске, обнаружили грузовые суда в Цемесской бухте

россияне распространяют фейк о призыве эвакуироваться из Харькова - ЦПД СНБО

россияне распространяют фейковые сообщения с призывами к жителям Харькова эвакуироваться из-за якобы возможного окружения. Впрочем, враг пока не имеет ресурсов для окружения или захвата Харькова.

Война •   •  11782 просмотра
россияне распространяют фейк о призыве эвакуироваться из Харькова - ЦПД СНБО

Зарабатывал на своих подчиненных: будут судить военного чиновника с Харьковщины

Военный чиновник из Харьковской области взял 1,05 млн грн у 14 подчиненных, пообещав перевести их в другую часть и помочь одному из них избежать наказания, но не собирался выполнять эти обещания.

Криминал и ЧП •   •  10431 просмотра
Зарабатывал на своих подчиненных: будут судить военного чиновника с Харьковщины

Евлаш о ночной атаке малым количеством дронов: рф продолжает изучать обстановку, накапливает ударные средства

Россия продолжает изучать обстановку и накапливать ударные средства, запуская небольшое количество беспилотников для разведки и обнаружения украинских средств противовоздушной обороны.

Война •   •  11511 просмотра
Евлаш о ночной атаке малым количеством дронов: рф продолжает изучать обстановку, накапливает ударные средства

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Украина внимательно следит за ситуацией на границе с Беларусью, готовится к реагированию на возможные сценарии развития событий и усиливает границу, при этом пока ситуация остается стабильной.

Война •   •  44229 просмотра
Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР