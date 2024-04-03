Возраст является движущей силой изменений движения звезд в галактиках - исследование

В новом исследовании, ученые обнаружили, что именно является главным фактором разного порядка в движении галактических звезд. Ранее ученые рассматривали влияние окружающей среды или массы самой галактики. Согласно новой версии на основе исследования, склонность звезд к разнице в упорядоченном движении в основном обусловлена возрастом галактики, передает УНН со ссылкой на Oxford University Press.

Детали

Галактики начинают свою жизнь с упорядоченного вращения звезд, но в некоторых из них движение звезд более хаотично. До сих пор ученые не знали, что является причиной этого - возможно, окружающая среда или масса самой галактики. Новое исследование, опубликованное в MNRAS (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society), обнаружило, что самым важным фактором показывает, что склонность звезд к хаотичному движению по большей части обусловлена возрастом галактики - со временем все просто становится беспорядочным.

Когда мы провели анализ, мы обнаружили, что возраст, независимо от того, как мы его разделяем, все еще является самым важным параметром - сообщает профессор Скотт Крум, исследователь ASTRO 3D из Сиднейского университета.

"Если вы найдете молодую галактику, она будет вращаться, независимо от того, в какой среде она находится, а если вы найдете старую галактику, она будет иметь больше случайных орбит, будь то в плотной среде или в вакууме" - говорится в научном материале.

Справочно

В исследовательскую группу вошли ученые из Университета Маккуори, Технологического университета Суинберна, Университета Западной Австралии, Австралийского национального университета, Университета Нового Южного Уэльса, Кембриджского университета, Университета Квинсленда и Университета Йонсей Республики Корея.

Напомним,

Космический телескоп NASA Hubble сделал изображение галактики скопления ESO 185-IG013 в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах.

Космический телескоп Джеймса Вебба показал детальные изображения, такие как кольцевая туманность и Призрачная галактика, а также обнаружил самую отдаленную из известных черную дыру.