Возле станции "Академик Вернадский" уже родились около тысячи пингвинят
Киев • УНН
На острове Галиндез вблизи украинской антарктической станции появилось около тысячи пингвинят. Большинство субантарктических пингвинов имеют по двое малышей, а их общее количество на острове достигло рекордных 7 тысяч.
На острове Галиндез, возле антарктической станции "Академик Вернадский" уже родились около тысячи пингвинят. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра (НАНЦ).
Детали
Украинские ученые отметили, что на острове Галиндез в части гнезд еще остаются яйца, поэтому количество птенцов будет расти. Но большинство семей имеют уже по двое малышей.
Они сейчас очень разные: некоторые только вылупились, а некоторые уже большие и размером почти как их родители
В НАНЦ объяснили, что на Галиндезе гнездятся преимущественно субантарктические пингвины. Их также называют ослиные из-за характерного громкого крика. На остров они прибывают весной для размножения. Здесь строят гнезда, откладывают яйца (обычно по два) и выводят птенцов.
В прошлом сезоне на Галиндезе количество субантарктических пингвинов достигло рекордных 7 тысяч.
Напомним,
Возле украинской антарктической станции родились первые в этом сезоне пингвинята. Малыши проведут месяц в гнезде под присмотром родителей, прежде чем начнут менять серый пушок на черно-белые перья.