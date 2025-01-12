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Біля станції "Академік Вернадський" вже народилися близько тисячі пінгвінят

Київ • УНН

 • 31374 перегляди

На острові Галіндез поблизу української антарктичної станції з'явилося близько тисячі пінгвінят. Більшість субантарктичних пінгвінів мають по двоє малюків, а їх загальна кількість на острові сягнула рекордних 7 тисяч.

На острові Галіндез, біля антарктичної станції "Академік Вернадський" вже народилися близько тисячі пінгвінят. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

Деталі

Українські науковці зазначили, що на острові Галіндез в частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят зростатиме. Але більшість родин мають вже по двоє малюків.

Вони зараз дуже різні: деякі щойно вилупилися, а деякі вже величенькі й розміром майже як їхні батьки

- розповів біолог Світозар Давиденко.

У НАНЦ пояснили, що на Галіндезі гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Їх також називають віслюкові через характерний голосний крик. На острів вони прибувають навесні для розмноження. Тут будують гнізда, відкладають яйця (зазвичай по два) та виводять пташенят.

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Минулого сезону на Галіндезі кількість субантарктичних пінгвінів сягнула рекордних 7 тисяч.

Нагадаємо

Біля української антарктичної станції народилися перші цього сезону пінгвінята. Малюки проведуть місяць у гнізді під наглядом батьків, перш ніж почнуть змінювати сірий пушок на чорно-біле пір'я.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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