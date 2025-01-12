Біля станції "Академік Вернадський" вже народилися близько тисячі пінгвінят

На острові Галіндез, біля антарктичної станції "Академік Вернадський" вже народилися близько тисячі пінгвінят. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

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Українські науковці зазначили, що на острові Галіндез в частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят зростатиме. Але більшість родин мають вже по двоє малюків.

Вони зараз дуже різні: деякі щойно вилупилися, а деякі вже величенькі й розміром майже як їхні батьки