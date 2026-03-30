Возле резиденции Трампа снова тревога в небе, американские истребители перехватили самолет

В США истребители NORAD были вынуждены сопровождать гражданский самолет, который в воскресенье нарушил временную запретную для полетов зону вблизи резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел около 13:15 по местному времени в районе Палм-Бич, где во время пребывания президента традиционно вводят усиленные ограничения на полеты.

В NORAD сообщили, что во время перехвата военные самолеты использовали сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота или установить с ним контакт.

После этого самолет безопасно вывели из закрытой зоны. По официальной информации, угрозы для людей на земле не было.

Такие инциденты возле Трампа уже не впервые

Американские военные отмечают, что после возвращения Трампа к власти подобные нарушения воздушного пространства уже случались неоднократно.

Все предыдущие случаи также завершались без серьезных последствий, однако каждый раз они запускают полный протокол воздушной безопасности вокруг президента США.

