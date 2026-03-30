29 марта, 13:23
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Эксклюзив
29 марта, 12:02
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
29 марта, 07:21
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
Возле резиденции Трампа снова тревога в небе, американские истребители перехватили самолет

Киев • УНН

 • 2010 просмотра

Истребители NORAD сопроводили гражданский самолет, нарушивший запретную зону над Палм-Бич. Военные использовали сигнальные ракеты для вывода нарушителя.

В США истребители NORAD были вынуждены сопровождать гражданский самолет, который в воскресенье нарушил временную запретную для полетов зону вблизи резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел около 13:15 по местному времени в районе Палм-Бич, где во время пребывания президента традиционно вводят усиленные ограничения на полеты.

В NORAD сообщили, что во время перехвата военные самолеты использовали сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота или установить с ним контакт.

После этого самолет безопасно вывели из закрытой зоны. По официальной информации, угрозы для людей на земле не было.

Такие инциденты возле Трампа уже не впервые

Американские военные отмечают, что после возвращения Трампа к власти подобные нарушения воздушного пространства уже случались неоднократно.

Все предыдущие случаи также завершались без серьезных последствий, однако каждый раз они запускают полный протокол воздушной безопасности вокруг президента США.

