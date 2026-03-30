Біля резиденції Трампа знову тривога в небі, американські винищувачі перехопили літак

Київ • УНН

 • 1782 перегляди

Винищувачі NORAD супроводили цивільний літак, який порушив заборонену зону над Палм-Біч. Військові використали сигнальні ракети для виведення порушника.

Біля резиденції Трампа знову тривога в небі, американські винищувачі перехопили літак

У США винищувачі NORAD були змушені супроводжувати цивільний літак, який у неділю порушив тимчасову заборонену для польотів зону поблизу резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався близько 13:15 за місцевим часом у районі Палм-Біч, де під час перебування президента традиційно запроваджують посилені обмеження на польоти.

У NORAD повідомили, що під час перехоплення військові літаки використали сигнальні ракети, щоб привернути увагу пілота або встановити з ним контакт.

Після цього літак безпечно вивели із закритої зони. За офіційною інформацією, загрози для людей на землі не було.

Такі інциденти біля Трампа вже не вперше

Американські військові зазначають, що після повернення Трампа до влади подібні порушення повітряного простору вже траплялися неодноразово.

Усі попередні випадки також завершувалися без серйозних наслідків, однак щоразу вони запускають повний протокол повітряної безпеки навколо президента США.

Степан Гафтко

