Возле парламента Грузии снова собрался многотысячный митинг: протестуют против закона "об иноагентах"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  23003 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  28823 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  51169 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  80468 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  122887 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  135857 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136126 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123331 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103057 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203562 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Возле парламента Грузии снова собрался многотысячный митинг: протестуют против закона "об иноагентах"

Тысячи протестующих вышли на митинг в Тбилиси против предложенного закона "Об иностранных агентах", блокируя улицы и вступая в стычки с полицией возле парламента.

Новости Мира •   •  5479 просмотра
Возле парламента Грузии снова собрался многотысячный митинг: протестуют против закона "об иноагентах"

Из оккупации вывезли и вернули родителям 5-летнего мальчика - Минреинтеграции

5-летний мальчик Максим, которого разлучили с родителями из-за российской оккупации в Запорожской области, был благополучно возвращен родителям при содействии Министерства реинтеграции и Украинской сети за права ребенка.

Общество •   •  6194 просмотра
Из оккупации вывезли и вернули родителям 5-летнего мальчика - Минреинтеграции

Палата представителей может проголосовать за помощь Украине уже в эту пятницу - Джонсон

Палата представителей Конгресса США может проголосовать за законопроект о предоставлении помощи Украине в эту пятницу, по словам спикера Майка Джонсона, который заявил, что большая часть средств пойдет на пополнение американских вооружений.

Война •   •  7592 просмотра
Палата представителей может проголосовать за помощь Украине уже в эту пятницу - Джонсон

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию в поддержку восстановления Украины, призвав к созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы для обеспечения полного возмещения всех убытков, нанесенных агрессией России против Украины.

Война •   •  28823 просмотра
Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Спал в контейнере с мусором: в Житомире мужчину раздавил спецпресс мусоровоза

46-летний мужчина погиб, попав под специальный пресс, когда спал в мусорном контейнере во время выгрузки отходов в мусоровоз в Житомире.

Криминал и ЧП •   •  5770 просмотра
Спал в контейнере с мусором: в Житомире мужчину раздавил спецпресс мусоровоза

Трансплантация становится системой в составе украинской медпомощи, с начала 2024 года выполнена 131 органная операция

В первом квартале 2024 года в 19 медицинских учреждениях по всей Украине было выполнено 131 трансплантацию органов, из которых 67% - от умерших доноров и 33% - от живых, что свидетельствует об эффективности и развитии системы трансплантации.

Здоровье •   •  5640 просмотра
Трансплантация становится системой в составе украинской медпомощи, с начала 2024 года выполнена 131 органная операция

Днепропетровскую область дважды атаковали российские дроны - ОВА

Российские оккупанты дважды атаковали общины Никополя и Зеленодольска в Кривом Роге Днепропетровской области с помощью беспилотников.

Война •   •  8021 просмотра
Днепропетровскую область дважды атаковали российские дроны - ОВА

Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ

Сильные ливни вызвали локальные наводнения, нарушив работу аэропорта Дубая, наиболее загруженного международными рейсами. Из-за непогоды в Дубае временно закрыли школы, а рабочих перевели на удаленный режим. На всей территории ОАЭ объявили оранжевый уровень тревоги.

Новости Мира •   •  7661 просмотра
Отмененные авиарейсы и затопленные улицы в Дубае: масштабные ливни накрыли ОАЭ

ПАСЕ приняла резолюцию для восстановления Украины с использованием активов рф. Стефанчук рассказал детали

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую к созданию под ее эгидой международного компенсационного механизма для поддержки восстановления Украины, предусматривающего использование замороженных российских государственных активов.

Война •   •  8614 просмотра
ПАСЕ приняла резолюцию для восстановления Украины с использованием активов рф. Стефанчук рассказал детали

В Мариуполь прибывают российские военнослужащие - «АТЕШ»

В оккупированный Мариуполь перебрасываются новые российские военнослужащие и военная техника. В последние дни в связи со значительными российскими потерями в ходе боевых действий в оккупированный город прибывают автобусы с военнослужащими и военная техника для усиления существующих оккупационных подразделений на линии фронта.

Война •   •  8712 просмотра
В Мариуполь прибывают российские военнослужащие - «АТЕШ»