Возле парламента Грузии снова собрался многотысячный митинг: протестуют против закона "об иноагентах"

В столице Грузии снова собралась многотысячная толпа на митинг против закона "Об иноагентах", передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Paper Kartuli.

Детали

Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Звучали гимны Грузии и Евросоюза. К акции также присоединился марш работников культуры. На сцене возле парламента выступают активисты и представители оппозиции.

В столице Грузии на митинг против законопроекта "об иноагентах" вышли более 5 тыс. человек

Улицы вокруг парламента перекрыты, их оцепили сотрудники полиции. На улице 9 апреля мобилизовано около 150 сотрудников полиции.

Протестующие продолжают подходить к парламенту.

По данным Paper Kartuli, сегодня уже состоялись первые столкновения с полицией.

В парламенте Грузии произошла драка из-за законопроекта "об иноагентах"

"На улице Закария Чичинадзе, возле бокового входа в парламент, собрались несколько сотен человек. Протестующие вступают в столкновения с сотрудниками полиции. В толпе с протестующими оппозиционеры Ника Мелиа и Ника Гварамиа", - говорится в сообщении.

Протестующие свистят и скандируют "Нет российскому закону", сотрудникам полиции кричат - "русские".