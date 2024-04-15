В столице Грузии на митинг против законопроекта "об иноагентах" вышли более 5 тыс. человек

Новая акция против законопроекта "Об иноагентах" началась в столице Грузии - Тбилиси, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Paper Kartuli.

Люди начали собираться возле здания парламента на проспекте Руставели. Движение по самому проспекту перекрыто.

Протестующие держат флаги Грузии и Евросоюза, плакаты против принятия закона "Об иноагентах".

Известно, что на митинг вышли более 5 тыс. человек, но количество участников продолжает расти.

Протестующие скандируют "Сакартвело" и "Нет российскому закону". Политики, студенты и активисты выступают с речами.

Вокруг здания парламента мобилизованы сотрудники полиции.

В парламенте Грузии произошла драка из-за законопроекта "об иноагентах"