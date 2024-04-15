В парламенте Грузии произошла драка из-за законопроекта "об иноагентах"

Утром 15 апреля на заседании юридического комитета парламента Грузии лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили ударил лидера парламентского большинства Мамуку Мдинараддзе, который представлял депутатам законопроект "О прозрачности иностранного влияния", передает УНН со ссылкой на Paper Kartuli.

"Мдинарадзе хорошо дали по лицу. Я сказал, что это сделаю. Сейчас не время с ними нянчиться - нас прямо тянут в россию. Этот закон надо засунуть им в задницу - мы или грузины, или рабы. Но мы не рабы! Вы же видели сами... Мы не должны им позволить принять этот закон. Кто любит Грузию - выходите на улицы, не имеет значения кто вы - "Наци" (сторонники партии "Единое национальное движение") или "Коци" (сторонники "Грузинской мечты")", - цитирует Элисашвили Publika.

Заседание комитета прекратили. Но вскоре Мдинарадзе вернулся на трибуну.

Добавим

Сегодня, 15 апреля, юридический комитет начал рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Заседание проходит на фоне митинга у здания парламента. Утром там собрались сотни людей, которые выступают против этого документа. Они скандировали лозунги, свистели в свистки, держали плакаты с призывами отозвать законопроект и зажигали файеры. На 19:00 заявлена очередная акция протеста.