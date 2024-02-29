Возле Киева усиливают оборонительные рубежи - КГВА

Обороне Киева постоянно уделяется внимание, в частности наращивается и усиливается линия оборонительных рубежей вокруг столицы. Постоянно проводятся разноплановые тренировки, выполняются определенные мероприятия по совершенствованию противовоздушной обороны, обеспечению общественного порядка и защиты гражданского населения. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в интервью ТСН.ua, пишет УНН.

Детали

По его словам, разведка внимательно следит за силами и средствами противника. Тем временем ежедневно наращивается и усиливается линия оборонительных рубежей вокруг столицы.

Мы видим, что в республике беларусь систематически проходят проверки боевой готовности их вооруженных сил, разноплановые учения и тому подобное. российские войска, авиация, тяжелая техника в беларуси есть, но в незначительном количестве. В основном они находятся там на ротационной основе или на восстановлении. Кроме того, в прилегающих к границе областях враг держит определенный контингент войск. Применяет также диверсионно-разведывательные группы для дестабилизации ситуации на границе. Все это - чтобы помешать украинской армии перебрасывать дополнительные силы на фронт, на юг и восток, - сказал Попко.

Сейчас, по его словам, разведка не фиксирует создание ударных группировок, которые могли бы нести угрозу с северного направления. Однако, обороне столицы постоянно уделяется внимание. В частности, постоянно проводятся разноплановые тренировки, выполняются определенные мероприятия по совершенствованию противовоздушной обороны, обеспечения общественного порядка и защиты гражданского населения.

Напомним

С 26 по 28 февраля Вооруженные силы Украины проводили военные учения в Дарницком районе Киева, отрабатывали оборону столицы.