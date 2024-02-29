Біля Києва посилюють оборонні рубежі - КМВА
Київ • УНН
Оборона Києва посилюється шляхом розбудови та укріплення оборонних ліній навколо столиці, а також проведення військових навчань та покращення протиповітряної оборони, громадського порядку та цивільного захисту.
Обороні Києва постійно приділяється увага, зокрема нарощується та посилюється лінія оборонних рубежів навколо столиці. Постійно проводяться різнопланові тренування, виконуються певні заходи з удосконалення протиповітряної оборони, забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв’ю ТСН.ua, пише УНН.
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За його словами, розвідка уважно стежить за силами й засобами противника. Тим часом щоденно нарощується та посилюється лінія оборонних рубежів навколо столиці.
Ми бачимо, що у республіці білорусь систематично відбуваються перевірки бойової готовності їхніх збройних сил, різнопланові навчання тощо. російські війська, авіація, важка техніка в білорусі є, але в незначній кількості. Переважно вони перебувають там на ротаційній основі або на відновлені. Крім того, в прилеглих до кордону областях ворог тримає певний контингент військ. Застосовує також диверсійно-розвідувальні групи для дестабілізації ситуації на кордоні. Усе це - аби завадити українській армії перекидати додаткові сили на фронт, на південь та схід,
Нині, за його словами, розвідка не фіксує створення ударних угрупувань, які могли б нести загрозу з північного напрямку. Однак, обороні столиці постійно приділяється увага. Зокрема, постійно проводяться різнопланові тренування, виконуються певні заходи із удосконалення протиповітряної оборони, забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення.
Нагадаємо
З 26 по 28 лютого Збройні сили України проводили військові навчання у Дарницькому районі Києва, відпрацьовували оборону столиці.