Возле аэропорта санкт-петербурга прогремели взрывы и горит промышленное здание

На юго-западе санкт-петербурга горит промышленное здание рядом с аэропортом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские паблики.

Детали

По предварительным данным, пылает здание, расположенное по адресу волхонское шоссе, 4. Оно расположено на территории ленобластной производственной зоны горелово. Также сообщается, что перед пожаром раздались взрывы.

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