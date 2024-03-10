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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возле аэропорта санкт-петербурга прогремели взрывы и горит промышленное здание

Возле аэропорта санкт-петербурга прогремели взрывы и горит промышленное здание

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 14:04  •  8066 просмотра

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На юго-западе санкт-петербурга прогремели взрывы, загорелось промышленное здание возле аэропорта.

На юго-западе санкт-петербурга горит промышленное здание рядом с аэропортом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские паблики.

Детали

По предварительным данным, пылает здание, расположенное по адресу волхонское шоссе, 4. Оно расположено на территории ленобластной производственной зоны горелово. Также сообщается, что перед пожаром раздались взрывы.

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