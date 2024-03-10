Біля аеропорту санкт-петербурга пролунали вибухи та горить промислова будівля
Київ • УНН
На південному заході санкт-петербурга пролунали вибухи, зайнялася промислова будівля біля аеропорту.
На південному заході санкт-петербурга горить промислова будівля поруч з аеропортом. Про це УНН повідомляє з посиланням на російські пабліки.
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За попередніми даними, палає будівля, розташована за адресою волхонське шосе, 4. Вона розташована на території ленобластної виробничої зони горєлово. Також повідомляється, що перед пожежою пролунали вибухи.
У російському курську "гучно": пролунали вибухи 27.02.24, 13:09 • 24945 переглядiв