Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников на Днепропетровщине

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Совладелец словацкой компании Sevotech обратился к президенту Владимиру Зеленскому и министру обороны Рустему Умерову с просьбой помочь привезти минометные выстрелы, которые были закуплены по контракту с "Львовским арсеналом" для МОУ и находятся на территории Словакии.