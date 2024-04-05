Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  59318 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  114794 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  114841 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
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Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

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Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  124968 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

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Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117490 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119020 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111324 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

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Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море

В акватории Азовского моря зафиксирована активность вражеской тактической авиации, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  10045 просмотра
Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море

Умеров обсудил с Остином текущую ситуацию на украинском фронте и отметил необходимость систем ПВО и ракет

Министр обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Александр Сырский обсудили с министром обороны США Ллойдом Остином текущую ситуацию на поле боя, последствия российских атак, а также потребность в дополнительных системах противовоздушной обороны и ракетах во время еженедельного телефонного разговора.

Война •   •  16374 просмотра
Умеров обсудил с Остином текущую ситуацию на украинском фронте и отметил необходимость систем ПВО и ракет

Первая леди встретилась с разработчиком PISA: говорили о модернизации украинского образования

Елена Зеленская подчеркнула, что образование сейчас является стратегическим компонентом общей устойчивости Украины, что способствует сохранению и развитию потенциала страны, с акцентом на интеграцию знаний о психическом здоровье и навыков самопомощи в учебные программы на всех уровнях.

политика •   •  14942 просмотра
Первая леди встретилась с разработчиком PISA: говорили о модернизации украинского образования

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Совладелец словацкой компании Sevotech обратился к президенту Владимиру Зеленскому и министру обороны Рустему Умерову с просьбой помочь привезти минометные выстрелы, которые были закуплены по контракту с "Львовским арсеналом" для МОУ и находятся на территории Словакии.

Война •   •  59318 просмотра
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Шмыгаль объяснил цель предложения запретить авиатранзит в рф и белоруссию

Украина предлагает запретить воздушный транзит в россию и беларусь, чтобы сделать невозможным использование воздушного пространства ЕС российским бизнесом и туристами и усилить санкционное давление на агрессора.

Война •   •  20408 просмотра
Шмыгаль объяснил цель предложения запретить авиатранзит в рф и белоруссию

Производители БпЛА Украины и Эстонии будут сотрудничать - Минобороны

В Министерстве обороны Украины сообщили, что украинские и эстонские производители БпЛА будут сотрудничать.

Война •   •  20283 просмотра
Производители БпЛА Украины и Эстонии будут сотрудничать - Минобороны

ГПСУ: польские фермеры частично разблокировали пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская"

Польские фермеры частично разблокировали пункт пропуска "Гребенне-Рава-Русская", позволив 15 пустым грузовикам ежедневно въезжать в Польшу.

Экономика •   •  20756 просмотра
ГПСУ: польские фермеры частично разблокировали пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская"

Возросло количество жертв ракетного удара по Запорожью: 4 человека погибли, 20 травмированы

20 человек были ранены, 6 в тяжелом состоянии и 3 погибли в результате ракетного удара России по гражданской и промышленной инфраструктуре в Запорожье.

Война •   •  19696 просмотра
Возросло количество жертв ракетного удара по Запорожью: 4 человека погибли, 20 травмированы

"россия должна отвечать за эти преступления против мирного населения Украины": Бринк отреагировала на удар рф по Запорожью

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский ракетный удар по Запорожью с тремя погибшими и десятками пострадавших.

Война •   •  19954 просмотра
"россия должна отвечать за эти преступления против мирного населения Украины": Бринк отреагировала на удар рф по Запорожью

Генштаб: россияне наступали в пятницу 72 раза, больше всего на Авдеевском и Херсонском направлениях

За минувшие сутки на украинском фронте произошло 72 боевых столкновения, россияне вели огонь на шести направлениях, активнее всего - на Авдеевском, Бахмутском, Новопавловском и Херсонском направлениях.

Война •   •  18745 просмотра
Генштаб: россияне наступали в пятницу 72 раза, больше всего на Авдеевском и Херсонском направлениях