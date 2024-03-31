Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"

Зафиксированы пуски вражеских крылатых ракет Х-101/555/55 бортами стратегической авиации из района "Энгельса". Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.

Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 в Саратовской области рф. - проинформировал Андрей Цаплиенко.

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По информации, примерное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины через час - после 05:00.

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