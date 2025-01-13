Воздушные Силы предупреждают об активности вражеской авиации над Украиной
Киев • УНН
В воздушном пространстве Украины зафиксирована повышенная активность вражеской тактической авиации. На севере страны существует угроза авиаударов, в частности на Черниговщине обнаружены пуски КАБ.
В воздушном пространстве государства наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
По информации, в северных регионах существует вероятность использования воздушных средств поражения, что представляет потенциальную угрозу для гражданской и военной инфраструктуры.
Важно сохранять бдительность, соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и оперативно реагировать на предупреждения.
Кроме того, Воздушные Силы заявили, что обнаружили пуски КАБ тактической авиацией на Черниговщине.