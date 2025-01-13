Повітряні Сили попереджають про активність ворожої авіації над Україною
Київ • УНН
У повітряному просторі України зафіксовано підвищену активність ворожої тактичної авіації. На півночі країни існує загроза авіаударів, зокрема на Чернігівщині виявлено пуски КАБ.
У повітряному просторі держави спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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За інформацією, у північних регіонах існує ймовірність використання повітряних засобів ураження, що становить потенційну загрозу для цивільної та військової інфраструктури.
Важливо зберігати пильність, дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги та оперативно реагувати на попередження.
Крім того, Повітряні Сили заявили, що виявили пуски КАБ тактичною авіацією на Чернігівщині.