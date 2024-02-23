Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами в 3 областях

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
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22.02.24  •  188650 просмотра

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  186356 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  230311 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  257743 просмотра

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21.02.24  •  225690 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  232358 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами в 3 областях

Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами в 3 областях

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 20:39  •  20725 просмотра

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Воздушные силы Украины сообщили о потенциальной угрозе применения баллистических ракет в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о потенциальной угрозе применения баллистического вооружения в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях, передает УНН.

Украинские военные обнаружили российские беспилотники над Черниговской и Киевской областями23 февраля 2024, 20:34 • 26215 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kropivnitskiiКропивницкий
nikolaevНиколаев
khersonХерсон
Повітряні сили попереджають про можливі удари балістичними ракетами в 3 областях
Air Force warns of possible ballistic missile strikes in 3 regions
Новости по теме

Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами в 3 областях

Воздушные силы Украины сообщили о потенциальной угрозе применения баллистических ракет в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

Война •   •  20725 просмотра
Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами в 3 областях

Украинские военные обнаружили российские беспилотники над Черниговской и Киевской областями

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали вражеские беспилотники над Черниговской и Киевской областями.

Война •   •  26215 просмотра
Украинские военные обнаружили российские беспилотники над Черниговской и Киевской областями

Обнаружены ракеты, направляющиеся к городам Кропивницкий и Кривой Рог

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что зафиксировали ракеты в направлении городов Кропивницкий и Кривой Рог.

Война •   •  26324 просмотра
Обнаружены ракеты, направляющиеся к городам Кропивницкий и Кривой Рог

Президент Еврокомиссии и премьер-министр Бельгии посетят Киев в годовщину войны

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и Премьер-министр Бельгии Александр Де Кру посетят Киев в субботу, чтобы продемонстрировать дальнейшую поддержку Украины со стороны ЕС в годовщину российского вторжения.

Анонсы •   •  25870 просмотра
Президент Еврокомиссии и премьер-министр Бельгии посетят Киев в годовщину войны

рф обстреливает Херсон с оккупированного левого берега

Председатель Херсонской городской военной администрации предупредил жителей оставаться в укрытиях, поскольку российская армия с оккупированного левого берега мощно обстреливала город из различных видов оружия.

Война •   •  22342 просмотра
рф обстреливает Херсон с оккупированного левого берега

Воздушные силы зафиксировали беспилотники "Shahed" в двух областях Украины

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что над частями Кировоградской и Киевской областей были замечены беспилотники "Shahed" иранского производства.

Война •   •  21503 просмотра
Воздушные силы зафиксировали беспилотники "Shahed" в двух областях Украины

Украина, Нидерланды и ЕС проведут в апреле конференцию: Кулеба сообщил детали

Нидерланды и Европейская Комиссия проведут международную конференцию в Гааге 2 апреля, чтобы обсудить восстановление справедливости для Украины.

Война •   •  24226 просмотра
Украина, Нидерланды и ЕС проведут в апреле конференцию: Кулеба сообщил детали

Зеленский вскоре прибудет в Армению - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует официальный визит в Армению в марте, согласно сообщениям украинских и армянских СМИ.

Политика •   •  23368 просмотра
Зеленский вскоре прибудет в Армению - СМИ

ДТП с участием грузовика и маршрутки произошло на Львовщине: есть пострадавшие

Авария произошла возле населенного пункта Старый Ярычев на автодороге Киев - Чоп, есть пострадавшие.

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ДТП с участием грузовика и маршрутки произошло на Львовщине: есть пострадавшие

Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"

Первая леди Франции поддержала украинских паралимпийцев на Чемпионате мира в Реймсе, пообщавшись и сфотографировавшись. В этот день украинские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медали.

Спорт •   •  20933 просмотра
Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"