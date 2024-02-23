Повітряні сили попереджають про можливі удари балістичними ракетами в 3 областях
Київ • УНН
Повітряні сили України повідомили про потенційну загрозу застосування балістичних ракет у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про потенційну загрозу застосування балістичного озброєння в Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях, передає УНН.
Українські військові виявили російські безпілотники над Чернігівською та Київською областями23.02.24, 22:34 • 111475 переглядiв