Воздушные Силы обнаружили движение вражеских дронов над Украиной
Киев • УНН
В воздушном пространстве Украины зафиксирована активность вражеских БПЛА на нескольких направлениях. Беспилотники движутся из Черниговской области в Киев, из Сумской области в Полтавскую, через Черкассы и из Житомирской области в Ровно.
В воздушном пространстве страны зафиксированы вражеские БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Опасная активность беспилотников отмечена на нескольких направлениях нашей страны. Воздушные силы сообщили, что беспилотные летательные аппараты, которые взяли курс из Черниговской области, движутся в сторону Киевской области, что может повлечь новые угрозы для столицы.
Кроме того, летательные аппараты, стартовавшие из Сумской области, пересекают границу и приближаются к Полтавщине. Другие беспилотники продолжают свой путь и имеют целью пролетать через Черкассы, повышая уровень опасности для этого региона.
Одновременно с Житомирщины снова в воздухе зафиксировано движение БпЛА, который направляется на запад, в Ровенскую область.
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