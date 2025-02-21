Повітряні Сили виявили рух ворожих дронів над Україною

У повітряному просторі країни зафіксовані ворожі БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Небезпечна активність безпілотників відзначена на кількох напрямках нашої країни. Повітряні сили повідомили, що безпілотні літальні апарати, які взяли курс із Чернігівщини, рухаються в бік Київської області, що може спричинити нові загрози для столиці.

Крім того, літальні апарати, що стартували з Сумської області, перетинають кордон і наближаються до Полтавщини. Інші безпілотники продовжують свій шлях і мають на меті пролітати через Черкаси, підвищуючи рівень небезпеки для цього регіону.

Одночасно з Житомирщини знову в повітрі зафіксовано рух БпЛА, який направляється на захід, до Рівненщини.

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