Воздушные силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщину

Ермак встретился с Марин: говорили о евроатлантической интеграции Украины и ситуации на фронте

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с бывшим премьер-министром Финляндии Санной Марин, с которой обсудил вопросы безопасности Украины, евроатлантической интеграции, ситуацию на фронте, российские атаки, важность дальнейшей поддержки со стороны партнеров, приглашение Украины в НАТО, подготовку к Глобальному саммиту мира, ядерную безопасность и интеграцию Украины в ЕС.