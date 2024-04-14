Воздушные силы: доставка Patriot от Германии займет время, но будет осуществлена как можно скорее

Доставка дополнительной системы Patriot от Германии в Украину займет некоторое время, но будет осуществлена как можно скорее. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет УНН.

Это определенный процесс, когда необходимо завезти, доставить все пусковые установки, пункт управления. Конечно, это не одна машина, и все их надо будет доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время. Однако могу заверить, что это произойдет как можно быстрее - сказал Евлаш.

По его словам, даже одна установка играет очень большую роль в защите воздушного пространства Украины.

Напомним

Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot в дополнение к ранее поставленным и запланированным системам, которые помогут отражать российские воздушные удары.