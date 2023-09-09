Воевали против Украины под Мариуполем и Бахмутом: 5 боевиков рф получили тюремные сроки

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Пять российских боевиков, которые воевали против Украины под Мариуполем и Бахмутом, получили тюремные сроки от 9 до 12 лет, сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН

Детали

Известно, что четверо военных рф были взяты в плен во время боев в районах Бахмута и Авдеевки. Еще один был задержан при выполнении разведывательного задания в Запорожье.

Одним из осужденных оказался командир подразделения оккупационных сил, который еще до полномасштабного вторжения вступил в ряды так называемой "народной милиции лнр".

Другой – боевик с временно оккупированной Луганщины, который уже дважды был в плену украинских сил. В первый раз его обменяли, но вскоре он снова оказался в рядах российской армии.

Двое других осужденных были членами незаконного вооруженного формирования "восток", которое контролируется россией. Один из них был артиллеристом и удерживал позиции захватчиков в районе Ясиноватой в Донецкой области.

Другой был механиком-водителем вражеского БТР и воевал против сил АТО в 2014 году. Впоследствии захватчик переехал в Запорожье. Но в начале полномасштабной войны он снова связался с боевиками и начал собирать для них разведданные в области.

Пятый осужденный – участник российской группировки "Оплот", который участвовал в боях против ВСУ вблизи Донецка и Мариуполя.

Суд пригнал оккупантам от 9 до 12 лет заключения.

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