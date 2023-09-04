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Воював проти ЗСУ на Донеччині: бойовику загрожує 25 років ув’язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня УНН. СБУ зібрала докази вини на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань рф і воював проти Сил оборони на південному та східному фронтах. Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.

Деталі

Підозрюваного затримали під час деокупації селища Урожайне на Донеччині.

Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованої Макіївки, який ще до початку повномасштабного вторгнення рф вступив до лав 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 1-го армійського корпусу зс рф.

Там він отримав комуфляжну форму окупантів, автоматичну зброю й боєприпаси до неї.

Після початку повномасштабного вторгнення рф зрадник брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ в районах Давидів Брід, Садок та Білогірка на Херсонщині.

Також він здійснював інженерно-фортифікаційне облаштування вогневих позицій російських окупантів поблизу Нової Каховки.

Додамо

Наразі бойовику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

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