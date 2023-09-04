Воював проти ЗСУ на Донеччині: бойовику загрожує 25 років ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня УНН. СБУ зібрала докази вини на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань рф і воював проти Сил оборони на південному та східному фронтах. Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.
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Підозрюваного затримали під час деокупації селища Урожайне на Донеччині.
Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованої Макіївки, який ще до початку повномасштабного вторгнення рф вступив до лав 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 1-го армійського корпусу зс рф.
Там він отримав комуфляжну форму окупантів, автоматичну зброю й боєприпаси до неї.
Після початку повномасштабного вторгнення рф зрадник брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ в районах Давидів Брід, Садок та Білогірка на Херсонщині.
Також він здійснював інженерно-фортифікаційне облаштування вогневих позицій російських окупантів поблизу Нової Каховки.
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Наразі бойовику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.
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