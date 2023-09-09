Воювали проти України під Маріуполем та Бахмутом: 5 бойовиків рф отримали тюремні строки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. П'ять російських бойовиків, які воювали проти України під Маріуполем та Бахмутом, отримали тюремні строки від 9 до 12 років, повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
Деталі
Відомо, що четверо військових рф були взяті в полон під час боїв у районах Бахмута та Авдіївки. Ще один був затриманий при виконанні розвідувального завдання на Запоріжжі.
Одним із засуджених виявився командир підрозділу окупаційних сил, який ще до повномасштабного вторгнення вступив до лав так званої "народної міліції лнр".
Інший – бойовик з тимчасово окупованої Луганщини, який вже двічі був у полоні українських сил. Першого разу його обміняли, але невдовзі він знову опинився у лавах російської армії.
Двоє інших засуджених були членами незаконного збройного формування "восток", яке контролюється росією. Один із них був артилеристом і утримував позиції загарбників у районі Ясинуватої на Донеччині.
Інший був механіком-водієм ворожого БТР і воював проти сил АТО у 2014 році. Згодом загарбник переїхав до Запоріжжя. Але на початку повномасштабної війни він знову зв'язався з бойовиками і почав збирати для них розвіддані в області.
П'ятий засуджений – учасник російського угруповання "Оплот", який брав участь у боях проти ЗСУ поблизу Донецька та Маріуполя.
Суд пригначив окупантам від 9 до 12 років ув'язнення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Воював проти ЗСУ на Донеччині: бойовику загрожує 25 років ув’язнення