Военное положение: как в Украине проходят сборы резервистов

"Мероприятие проводится в форме единого стрелкового дня в нескольких уголках области. В ходе данного собрания будут проводиться занятия по огневой, тактико-специальной и медицинской подготовке, а также по другим направлениям военного обучения. Практические занятия организованы на базе военных полигонов боевых частей Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины", – пояснил командир бригады подполковник Игорь Кифоренко.

По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, в первый день занятий, 8 декабря, свои профессиональные навыки усовершенствовали более тысячи военнообязанных и резервистов.

"Собрание с военнообязанными и резервистами оперативного резерва второй очереди, приписанными к отдельной бригаде территориальной обороны, в Харьковской области будут продолжаться до 22 декабря", – уточнили в Минобороны.

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В Запорожской области во время учебных сборов военнообязанных, находящихся в оперативном резерве первой очереди, а также военнообязанных, назначенных в состав команд подразделений территориальной обороны для защиты границ области, будет призвано около 2,5 тыс. военнообязанных жителей области. Эта информация сообщается на Facebook-странице областного военного комиссариата.

"Учебные соборы резервистов подразделений территориальной обороны (ТРО) начнутся в середине декабря, а сборы резервистов в боевых частях – на неделю раньше. Учебные сборы продлятся в течение 10-15 суток и закончатся к Новому году", – говорится в сообщении.

В Виннице 7 декабря во время сборов с резервистами подразделений территориальной обороны проводились практические стрельбы из стрелкового оружия. Вчера в Казатине отрабатывались вопросы поддержания общественного порядка и патрулирования на важных объектах.

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Кроме того, вчера началось обучение бригады территориальной обороны Черниговской области, сообщило Оперативное командование "Север".

"Кроме занятий по тактической и инженерной подготовке, отработаны учебные вопросы с тактической медицины и проведены практические стрельбы. За отработкой практических действий резервистов наблюдали и осуществляли контроль офицеры оперативного командования "Север", – говорится в сообщении командования в Facebook.

Такие же занятия с резервистами будут проходить "еженедельно наименее в течение декабря".

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Напомним, в Украине 3 декабря начались масштабные сборы резервистов первой очереди и военнообязанных в связи с введением военного положения.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.