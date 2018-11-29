В одеському таборі "Вікторія" житимуть військові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сесія Одеського міськвиконкому ухвалила рішення про передачу у тимчасове користування військовим для розміщення особового складу дитячого оздоровчо-спортивного табору "Вікторія", де у вересні 2017 року внаслідок пожежі загинуло троє дітей, передає УНН.
Як зазначається у рішенні, вказаний об’єкт на прохання військових передано у керування Одеському обласному військовому комісаріату.
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Нагадаємо, пожежа в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася у вересні 2017 року. Внаслідок неї загинули троє дітей.
Як повідомляв УНН, директора фірми, яка реконструювала табір "Вікторія", підозрюють у розкраданні 1,7 млн грн.
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