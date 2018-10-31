Директора фірми, яка реконструювала табір "Вікторія", підозрюють у розкраданні 1,7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Керівника організації, яка займалася реконструкцією одеського дитячого табору "Вікторія", підозрюють у заволодінні 1,7 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.
Так, сьогодні обласна прокуратура повідомила про підозру директору субпідрядної організації, яка займалася реконструкцією табору "Вікторія" у заволодінні бюджетними коштами – за ч.5 ст.191 КК України.
"Керівник товариства з обмеженою відповідністю підозрюється у заволодінні частиною коштів, що надійшли з місцевого бюджету на виконання будівельних робіт у дитячому таборі", – повідомив прокурор області Олег Жученко.
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З’ясувалося, що на рахунки низки компаній з ознаками фіктивності зараховано понад 1 млн 700 тисяч грн за виконання умов договору у той час, як будівельно-монтажні та інші роботи ці підприємства не здійснювали.
Також керівнику фірми вручили клопотання про зміну запобіжного заходу, а саме домашнього арешту, який раніше обрав суд, на тримання під вартою.
"Цей посадовець також підозрюється у привласненні 400 тисяч грн бюджетних коштів, отриманих від міської ради на виконання робіт, шляхом службового підроблення будівельної документації", – додали у прокуратурі.
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Нагадаємо, пожежа в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася у вересні 2017 року. Внаслідок неї загинули троє дітей.