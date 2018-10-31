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Директора фирмы, которая реконструировала лагерь "Виктория", подозревают в хищении 1,7 млн грн

Директора фирмы, которая реконструировала лагерь "Виктория", подозревают в хищении 1,7 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8571 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Руководителя организации, которая занималось реконструкцией одесского детского лагеря "Виктория", подозревают в завладении 1,7 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Так, сегодня областная прокуратура сообщила о подозрении директору субподрядной организации, которая занималась реконструкцией лагеря "Виктория" в завладении бюджетными средствами – по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

"Руководитель общества с ограниченной ответственностью подозревается в завладении частью средств, поступивших из местного бюджета на выполнение строительных работ в детском лагере", – сообщил прокурор области Олег Жученко.

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Выяснилось, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1 млн 700 тысяч грн за выполнение условий договора в то время, как строительно-монтажные и другие работы эти предприятия не осуществляли.

Также руководителю фирмы вручили ходатайство об изменении меры пресечения, а именно домашнего ареста, которую ранее избрал суд, на содержание под стражей.

"Этот чиновник также подозревается в присвоении 400 тысяч грн бюджетных средств, полученных от городского совета на выполнение работ, путем служебного подлога строительной документации", – добавили в прокуратуре.

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Напомним, пожар в одесском детском лагере "Виктория" произошел в сентябре 2017 года. Вследствие нее погибли трое детей.

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