Директора фирмы, которая реконструировала лагерь "Виктория", подозревают в хищении 1,7 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Руководителя организации, которая занималось реконструкцией одесского детского лагеря "Виктория", подозревают в завладении 1,7 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
Так, сегодня областная прокуратура сообщила о подозрении директору субподрядной организации, которая занималась реконструкцией лагеря "Виктория" в завладении бюджетными средствами – по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
"Руководитель общества с ограниченной ответственностью подозревается в завладении частью средств, поступивших из местного бюджета на выполнение строительных работ в детском лагере", – сообщил прокурор области Олег Жученко.
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Выяснилось, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1 млн 700 тысяч грн за выполнение условий договора в то время, как строительно-монтажные и другие работы эти предприятия не осуществляли.
Также руководителю фирмы вручили ходатайство об изменении меры пресечения, а именно домашнего ареста, которую ранее избрал суд, на содержание под стражей.
"Этот чиновник также подозревается в присвоении 400 тысяч грн бюджетных средств, полученных от городского совета на выполнение работ, путем служебного подлога строительной документации", – добавили в прокуратуре.
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Напомним, пожар в одесском детском лагере "Виктория" произошел в сентябре 2017 года. Вследствие нее погибли трое детей.