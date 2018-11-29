В одесском лагере "Виктория" будут жить военные

Как отмечается в решении, указанный объект по просьбе военных передано в управление Одесском областном военном комиссариата.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трагедия в "Виктории": заместитель директора лагеря признала свою вину

Напомним, пожар в одесском детском лагере "Виктория" произошл в сентябре 2017 года. Вследствие нее погибли трое детей.



Как сообщал УНН, директора фирмы, которая реконструировала лагерь "Виктория", подозревают в хищении 1700000 грн.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На пепелище в лагере "Виктория" продолжают находить останки

