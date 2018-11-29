В одесском лагере "Виктория" будут жить военные
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сессия Одесского горисполкома приняла решение о передаче во временное пользование военным для размещения личного состава детского оздоровительно-спортивного лагеря "Виктория", где в сентябре 2017 года в результате пожара погибли трое детей, передает УНН.
Как отмечается в решении, указанный объект по просьбе военных передано в управление Одесском областном военном комиссариата.
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Напомним, пожар в одесском детском лагере "Виктория" произошл в сентябре 2017 года. Вследствие нее погибли трое детей.
Как сообщал УНН, директора фирмы, которая реконструировала лагерь "Виктория", подозревают в хищении 1700000 грн.
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