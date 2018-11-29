В одесском лагере "Виктория" будут жить военные

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104238 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109837 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146493 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141990 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135216 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127702 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169369 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118048 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141619 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В одесском лагере "Виктория" будут жить военные

В одесском лагере "Виктория" будут жить военные

Киев  •  УНН

 • 11816 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сессия Одесского горисполкома приняла решение о передаче во временное пользование военным для размещения личного состава детского оздоровительно-спортивного лагеря "Виктория", где в сентябре 2017 года в результате пожара погибли трое детей, передает УНН.

Как отмечается в решении, указанный объект по просьбе военных передано в управление Одесском областном военном комиссариата.

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Напомним, пожар в одесском детском лагере "Виктория" произошл в сентябре 2017 года. Вследствие нее погибли трое детей.

Как сообщал УНН, директора фирмы, которая реконструировала лагерь "Виктория", подозревают в хищении 1700000 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На пепелище в лагере "Виктория" продолжают находить останки

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