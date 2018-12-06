Окупанти в ОРДЛО розгорнули екстрену мобілізацію резервістів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російське окупаційне командування здійснює заходи з проведення "екстреної мобілізації резервістів" на непідконтрольній українському уряду території. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, посилаючись на дані Головного управління розвідки МОУ, передає кореспондент УНН.
"За повідомленням ГУР МОУ, російське окупаційне командування нарощує спроможності з проведення так званої "екстреної мобілізації резервістів" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - розповів він.
За словами Мотузяника, зокрема, у посиленому режимі здійснюються тренування з розгортання пунктів прийому особового складу, перевіряється наявність призовного складу та збільшується кількість заходів щодо його підготовки.
"При цьому, особлива увага приділяється залученню на так звані “збори” осіб, які раніше їх уникали, у тому числі, шляхом виїзду з тимчасово окупованих територій. У зв’язку з цим, усіх так званих “призовників” фотографують зі стрілецькою зброєю, з попередженням про оприлюднення фотографій у мережі Інтернет, якщо вони самовільно перейдуть на територію, підконтрольну українській владі", - повідомив речник Міноборони.
Крім того, як розповів Мотузяник, на КПВВ окупаційної влади запроваджено додаткові елементи перевірки усіх чоловіків призовного віку з обов’язковим їх фотографуванням і фіксацією відбитків пальців для виявлення в електронних базах даних так званих “правоохоронних органів” осіб, які знаходяться у розшуку за ухилення від призову.
Як повідомляв УНН, командування ЗС РФ нарощує ведення розвідки вздовж всього російсько-українського кордону шляхом розгортання додаткових сил і засобів.