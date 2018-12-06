Оккупанты в ОРДЛО развернули экстренную мобилизацию резервистов - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Российское оккупационное командование осуществляет меры по проведению "экстренной мобилизации резервистов" на неподконтрольной украинскому правительству территории. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки МОУ, передает корреспондент УНН.
"По сообщению ГУР МОУ, российское оккупационное командование наращивает способности по проведению так называемой "экстренной мобилизации резервистов" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - рассказал он.
По словам Мотузяника, в частности, в усиленном режиме осуществляются тренировки по развертыванию пунктов приема личного состава, проверяется наличие призывного состава и увеличивается количество мероприятий по его подготовке.
"При этом, особое внимание уделяется привлечению на так называемые "сборы" лиц, которые ранее их избегали, в том числе, путем выезда из временно оккупированных территорий. В связи с этим, всех так называемых "призывников" фотографируют со стрелковым оружием, с предупреждением о публикации фотографий в сети Интернет, если они самовольно перейдут на территорию, подконтрольную украинской власти", - сообщил представитель Минобороны.
Кроме того, как рассказал Мотузяник, на КПВВ оккупационных властей введены дополнительные элементы проверки всех мужчин призывного возраста с обязательным их фотографированием и фиксацией отпечатков пальцев для выявления в электронных базах данных так называемых "правоохранительных органов" лиц, находящихся в розыске за уклонение от призыва.
Как сообщал УНН, командование ВС РФ наращивает ведение разведки вдоль всей российско-украинской границы путем развертывания дополнительных сил и средств.