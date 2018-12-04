ЗС РФ нарощують розвідку вздовж всього російсько-українського кордону – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Командування ЗС РФ нарощує ведення розвідки вздовж всього російсько-українського кордону шляхом розгортання додаткових сил і засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінобони.
"…командування ЗС РФ нарощує ведення розвідки вздовж всього російсько-українського кордону шляхом розгортання додаткових сил і засобів. Крім того, продовжується посилення розвідувальних підрозділів 1 та 2 АК окупантів кадровими військовослужбовцями Головного розвідувального управління Генерального штабу ЗС РФ", - сказано у повідомлені.
Російське окупаційне командування запровадило особливий режим підтримання постійної бойової готовності з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ. У зв’язку з цим, підрозділи російських окупаційних військ перебувають у стані т.зв. “особливого режиму несення служби” та інтенсивно проводять заходи, характерні для приготувань до активізації бойових дій. Зокрема, передові позиції посилюються додатковими бронегрупами й артилерійськими розрахунками із забезпеченням їх подвійним боєкомплектом. При цьому, російським військовослужбовцям на період дії воєнного стану в окремих областях України відмінено відпустки та введені інші обмеження, у т.ч. заборонено звільнення з військової служби.
Як повідомляв УНН, раніше українська розвідка повідомляла, що російський кадровий офіцер на непідконтрольній частині Донбасу застрелив двох своїх підлеглих, які стали свідками його злочину проти цивільної особи.