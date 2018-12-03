Російський офіцер на Донбасі застрелив двох бойовиків - розвідка

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Російський кадровий офіцер на непідконтрольній частині Донбасу застрелив двох своїх підлеглих, які стали свідками його злочину проти цивільної особи. Про це сьогодні повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки, передає кореспондент УНН.