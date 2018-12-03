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Російський офіцер на Донбасі застрелив двох бойовиків - розвідка

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Російський кадровий офіцер на непідконтрольній частині Донбасу застрелив двох своїх підлеглих, які стали свідками його злочину проти цивільної особи. Про це сьогодні повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки, передає кореспондент УНН.

"Російський офіцер застрелив з особистої зброї двох підлеглих, які стали свідками його злочинних дій проти цивільної особи", - розповів він.

Крім того, за словами Праути, в одному з підрозділів було виявлено тіло російського військовослужбовця з ознаками скоєння суїциду.

"Попередньо, стосовно цього військовослужбовця проводилося розслідування з подальшим звинуваченням у нестачі великої кількості матеріальних засобів. Водночас, під підозру у скоєнні вбивства російського військовослужбовця підпали його безпосередні начальники, які у такий спосіб усунули свідка для уникнення відповідальності за розкрадання та продаж військового майна з метою власного збагачення", - розповів речник Міноборони.

Праута додав, що командування російсько-окупаційних військ вживає заходів щодо приховування зазначених подій та недопущення витоку інформації про скоєння злочинів російськими військовослужбовцями.

Як повідомляв УНН, російсько-окупаційне командування на Донбасі ускладнюють звільнення бойовиків з військової служби.

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