Российский офицер на Донбассе застрелил двух боевиков - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Российский кадровый офицер на неподконтрольной части Донбасса застрелил двух своих подчиненных, которые стали свидетелями его преступления против гражданского лица. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки, передает корреспондент УНН.
"Российский офицер застрелил из личного оружия двух подчиненных, ставших свидетелями его преступных действий против гражданского лица", - рассказал он.
Кроме того, по словам Прауты, в одном из подразделений было обнаружено тело российского военнослужащего с признаками суицида.
"Предварительно, в отношении этого военнослужащего проводилось расследование с последующим обвинением в недостатке большого количества материальных средств. В то же время, под подозрение в совершении убийства российского военнослужащего попали его непосредственные начальники, которые таким образом устранили свидетеля для избежания ответственности за хищение и продажу военного имущества с целью собственного обогащения", - рассказал представитель Минобороны.
Праута добавил, что командование российско-оккупационных войск принимает меры по сокрытию указанных событий и недопущению утечки информации о совершении преступлений российскими военнослужащими.
Как сообщал УНН, российско-оккупационное командование на Донбассе затрудняет увольнение боевиков с военной службы.