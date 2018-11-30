В ОРДЛО ускладнюють звільнення з лав бойовиків - розвідка

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей посилює заходи з метою утримання особового складу на військовій службі", - зазначив речник МОУ.

За його словами, крім того, військовослужбовці з’єднань і частин так званих 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) "Армійського корпусу збройних сил РФ" без наявності у них "паспортів "Д/ЛНР" не можуть оформити документи на звільнення з військової служби та претендувати на отримання так званого посвідчення "учасника бойових дій". У той же час осіб, призваних з числа місцевого населення, попередили про притягнення до відповідальності у разі виявлення у них паспортів громадян України.

Також у так званих "республіканських силових структурах" звільнення військовослужбовців після закінчення контракту або за власним бажанням буде здійснюватись тільки після додаткового проходження ними служби від трьох до шести місяців на передовій, додав речник МОУ.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.