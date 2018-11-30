В ОРДЛО затрудняют увольнение из рядов боевиков - разведка

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Командование российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей усложняет возможность увольнения личного состава, чтобы удержать боевиков на военной службе. Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил спикер Минобороны полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей усиливает меры с целью удержания личного состава на военной службе", - отметил представитель МОУ.

По его словам, кроме того, военнослужащие соединений и частей так называемых 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "Армейского корпуса вооруженных сил РФ" без наличия у них "паспортов "Д/ЛНР" не могут оформить документы на увольнения с военной службы и претендовать на получение так называемого удостоверения "участника боевых действий". В то же время людей, призванных из числа местного населения, предупредили о привлечении к ответственности в случае выявления у них паспортов граждан Украины.

Также в так называемых "республиканских силовых структурах" освобождение военнослужащих после окончания контракта или по собственному желанию будет осуществляться только после дополнительного прохождения ими службы от трех до шести месяцев на передовой, добавил представитель МОУ.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям наших войск.

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