ООС: бойовики 14 разів порушували режим припинення вогню, один військовослужбовець ЗСУ зник безвісти

29 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі зафіксовано 7 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

“Так, протягом минулої доби, з мінометів калібру 82 мм, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове та Водяне. По опорних пунктах біля Кримського, Гнутового і хутора Вільного, противник, окрім мінометів, вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По захисниках Красногорівки і Тарамчука окупанти застосовували суто стрілецьку зброю, а неподалік Авдіївки — автоматичні гранатомети. Окрім того, ворожий обстріл із великокаліберних кулеметів та гранатометів зафіксовано у районі Верхньоторецького”, — повідомляє прес-служба ООС.

Під час бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Окрім того, в ході бойового зіткнення, зник безвісти солдат Сергій Проданюк.

За даними розвідки, трьох бойовиків зі складу збройних формувань Російської Федерації минулої доби було знищено.