ООС: боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня, один военнослужащий пропал без вести

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Киев  •  УНН

 • 8740 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

29 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Боевики 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

"Так, за прошедшие сутки, из минометов калибра 82 мм, враг осуществил обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное. По опорным пунктам у Крымского, Гнутово и хутора Вильного, противник, кроме минометов, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитниках Красногоровки и Тарамчук оккупанты применяли чисто стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки - автоматические гранатометы. Кроме того, вражеский обстрел с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов зафиксировано в районе Верхнеторецком", - сообщает пресс-служба ООС.

Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк.

По данным разведки, трех боевиков из состава вооруженных формирований Российской Федерации прошедшие сутки было уничтожено.

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