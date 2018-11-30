ООС: боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня, один военнослужащий пропал без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
29 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.
"Так, за прошедшие сутки, из минометов калибра 82 мм, враг осуществил обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное. По опорным пунктам у Крымского, Гнутово и хутора Вильного, противник, кроме минометов, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитниках Красногоровки и Тарамчук оккупанты применяли чисто стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки - автоматические гранатометы. Кроме того, вражеский обстрел с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов зафиксировано в районе Верхнеторецком", - сообщает пресс-служба ООС.
Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк.
По данным разведки, трех боевиков из состава вооруженных формирований Российской Федерации прошедшие сутки было уничтожено.