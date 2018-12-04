ВС РФ наращивают разведку вдоль всей российско-украинской границы - разведка

"... командование ВС РФ наращивает ведения разведки вдоль всего российско-украинской границы путем развертывания дополнительных сил и средств. Кроме того, продолжается усиление разведывательных подразделений 1 и 2 АК оккупантов кадровыми военнослужащими Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ", - говорится в сообщении.

Российское оккупационное командование ввело особый режим поддержания постоянной боевой готовности соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. В связи с этим, подразделения российских оккупационных войск находятся в состоянии т.н. "Особого режима несения службы" и интенсивно проводят мероприятия, характерные для приготовлений к активизации боевых действий. В частности, передовые позиции усиливаются дополнительными бронегруппы и артиллерийскими расчетами с обеспечением их двойным боекомплектом. При этом, российским военнослужащим на период действия военного положения в отдельных областях Украины отменено отпуска и введены другие ограничения, в т.ч. запрещено увольнение с военной службы.

Как сообщал УНН, ранее украинская разведка сообщала, что российский кадровый офицер на неподконтрольной части Донбасса застрелил двух своих подчиненных, которые стали свидетелями его преступления против гражданского лица.