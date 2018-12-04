Генштаб пропонує резервістам доносити у разі виникнення проблем

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Генеральний штаб Збройних Сил України відкрив “гарячу лінію” і пропонує резервістам звертатися до неї з повідомленнями у разі виникнення проблемних ситуацій під час проходження ними підготовки у навчальних центрах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.