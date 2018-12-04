Генштаб пропонує резервістам доносити у разі виникнення проблем
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Генеральний штаб Збройних Сил України відкрив “гарячу лінію” і пропонує резервістам звертатися до неї з повідомленнями у разі виникнення проблемних ситуацій під час проходження ними підготовки у навчальних центрах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.
“У разі виникнення проблемних питань щодо організації підготовки та проведення зборів резервістів та військовозобов’язаних, пропонуємо звертатися на адресу Головного управління підготовки ЗС України та повідомляти проблему черговому за телефоном: (067)332-79-86”, — йдеться у повідомленні.
У Міноборони запевнили, що Генштаб ЗСУ максимально зацікавлений в тому, щоб усі передбачені заходи проводилися вчасно, якісно та з користю для обороноздатності країни.
Нагадаємо, в Україні 3 грудня розпочинаються масштабні збори резервістів першої черги та військовозобов’язаних у зв’язку з запровадженням воєнного стану.
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.