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Генштаб предлагает резервистам доносить в случае возникновения проблем

Киев • УНН

 • 9080 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины открыл "горячую линию" и предлагает резервистам обращаться к ней с сообщениями в случае возникновения проблемных ситуаций во время прохождения ими подготовки в учебных центрах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

Генштаб предлагает резервистам доносить в случае возникновения проблем

"В случае возникновения проблемных вопросов по организации подготовки и проведения сборов резервистов и военнообязанных, предлагаем обращаться в адрес Главного управления подготовки ВС Украины и сообщать проблему дежурному по телефону: (067) 332-79-86", - говорится в сообщении.

В Минобороны заверили, что Генштаб ВСУ максимально заинтересован в том, чтобы все предусмотренные мероприятия проводились своевременно, качественно и с пользой для обороноспособности страны.

Напомним, в Украине 3 декабря начинаются масштабные сборы резервистов первой очереди и военнообязанных в связи с введением военного положения.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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