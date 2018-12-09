Воєнний стан: як в Україні проходять збори резервістів

"Захід проводиться у формі єдиного стрілецького дня у декількох куточках області. У ході даних зборів проводитимуться заняття з вогневої, тактико-спеціальної та медичної підготовки, а також за іншими напрямками військового навчання. Практичні заняття організовано на базі військових полігонів бойових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України", – пояснив командир бригади підполковник Ігор Кіфоренко.

За словами військового комісара Харківського обласного військового комісаріату полковника Юрія Калгушкіна, у перший день занять, 8 грудня, свої професійні навички вдосконалили понад тисяча військовозобов’язаних та резервістів.

"Збори з військовозобов’язаними та резервістами оперативного резерву другої черги, приписаними до окремої бригади територіальної оборони, на Харківщині триватимуть до 22 грудня", – уточнили у Міноборони.

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У Запорізькій області під час навчальних зборів військовозобов'язаних, які перебувають в оперативному резерві першої черги, а також військовозобов'язаних, призначених до складу команд підрозділів територіальної оборони для захисту кордонів області, буде призвано близько 2,5 тис. військовозобов'язаних жителів області. Ця інформація повідомляється на Facebook-сторінці обласного військового комісаріату.

"Навчальні собори резервістів підрозділів територіальної оборони (ТрО) розпочнуться у середині грудня, а збори резервістів в бойових частинах – на тиждень раніше. Навчальні збори триватимуть протягом 10-15 діб і закінчаться до Нового року", – йдеться в повідомленні.

У Вінниці 7 грудня під час зборів з резервістами підрозділів територіальної оборони проводилися практичні стрільби зі стрілецької зброї. Вчора в Козятині відпрацьовувалися питання підтримання громадського порядку та патрулювання на важливих об’єктах.

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Крім того, вчора розпочався вишкіл бригади територіальної оборони Чернігівської області, повідомило Оперативне командування "Північ".

"Крім занять із тактичної та інженерної підготовки, відпрацьовано навчальні питання із тактичної медицини та проведено практичні стрільби. За відпрацюванням практичних дій резервістів спостерігали та здійснювали контроль офіцери оперативного командування "Північ", – йдеться у повідомленні командування у Facebook.

Такі самі заняття з резервістами проходитимуть "щотижня якнайменше протягом грудня".

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Нагадаємо, в Україні 3 грудня розпочалися масштабні збори резервістів першої черги та військовозобов’язаних у зв’язку з запровадженням воєнного стану.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.