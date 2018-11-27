Военное положение поможет борьбе с нелегальным оружием в Украине - эксперт

“Но оружие, законно зарегистрированное, его изымать нет оснований — даже особый статус военного положения не предусматривает подобные действия. Только по решению суда (могут изымать оружие — ред.), которое может приниматься только в каждом конкретном случае”, — отметил эксперт.

По его словам, что касается обращения нелегального оружия, то оно и так находится вне закона, поэтому отдельные решения по изъятию незарегистрированного оружия не нужны, тем более в условиях военного положения.

При этом он добавил, что на руках у населения Украины, в большей степени среди представителей криминального мира, на сегодняшний день находится огромное количество оружия, что влечет за собой рост количества преступлений с применением оружия — в частности жестокого насилия. И правоохранительная система пока не способна противодействовать распространению нелегального оружия.

В то же время, по мнению эксперта, введение военного положения положительно повлияет на борьбу с нелегальным оборотом оружия в Украине. “Особенно в районах потенциально опасных, которые касаются украинско-российской границы, в первую очередь, восточные регионы, которые максимально приближены к зоне боевых действий — в них, безусловно, усилятся организационные мероприятия, связанные с режимом пропуска, с введением комендантского часа, режимом контроля за перемещениями людей, проверки документов и тому подобное. Подобные мероприятия всегда положительно влияют на правоохранительную статистику — в том числе и в вопросах выявления незаконного оружия”, — отметил эксперт.

По его словам, вопрос борьбы с нелегальным оборотом оружия в Украине всегда стоит на повестке дня правоохранительных органов, которые реагируют на информацию об источниках поставок такого оружия, и вместе с другими вопросам обеспечения безопасности эта работа улучшаются при выполнении мероприятий, предусмотренных военным положением. Как отметил С.Шабовта, об этом свидетельствует опыт многих стран, где были применены чрезвычайные положения.

При этом он добавил, что военное состояние не подтолкнет власть к упрощению процедуры легализации оружия. “Власть реально боится закона о легализации оружия. Первая петиция, которая набрала необходимое количество голосов, как раз и касалась принятия такого закона. Что сделал Президент? Он сразу же похоронил его в лучших традициях партократов”, — отметил эксперт.

Напомним, в официальном издании “Урядовый курьер” сегодня был опубликован указ Президента о введении военного положения на 60 дней с 26 ноября.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых — тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.